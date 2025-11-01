В Перми покинет пост директор МУП "Пермгорэлектротранс"

В Перми покинет пост директор МУП "Пермгорэлектротранс" Александр Дробаха. Место директора станет вакантным с 7 ноября.

По данным собеседника, директор ПГЭТ переходит на новое место работы, пишет "Ъ-Прикамье". При этом в пресс-службе администрации Перми не смогли подтвердить изданию данную информацию.

"Пермгорэлектротранс" – крупнейшее транспортное предприятие Пермского края. Муниципальный перевозчик обслуживает все трамвайные и 12 автобусных маршрутов – №3, №8, №10, №27, №36, №45, №50, №62, №71, №81, №82 и №85. По итогам 2024 г. трамваями и автобусами предприятия было перевезено 66 миллионов пассажиров.