В Эстонии ввели новый платеж - за "энергонезависимость от России"

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering вводит с января 2026 года новую плату за электроэнергию, которая будет называться "ценой за энергетическую независимость" от России. Об этом заявил председатель правления компании Калле Килк.

Официально это называется платой за "балансирующую мощность" в размере 3,73 евро за мегаватт-час, что составляет около 2% от нынешнего тарифа. Ее будут платить как потребители, так и производители электроэнергии. Она предназначена для финансирования резервов, гарантирующих стабильность частоты в энергосистеме. По оценкам, новый платеж увеличит счета домохозяйств примерно на два евро в месяц.

8 февраля 2025 года Литва, Латвия и Эстония отключили свои энергосистемы от российской сети БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва) и завершили синхронизацию своих энергосистем с европейской сетью. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что теперь республики Прибалтики наконец-то обрели "свободу от угроз и шантажа". В постпредстве РФ при ЕС назвали это решение политическим и предсказали ЕС рост цен на электроэнергию.

После этого энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. Суммарная мощность калининградских электростанций полностью обеспечивает энергопотребление региона, сообщало Минэнерго.