В России сохранят текущие условия получения льготных автокредитов

В России в будущем году сохранят текущие условия получения льготных автокредитов. Таково решение Минпромторга.

По словам главы министерства Антона Алиханова, при сохранении текущих условий в случае необходимости будет донастройка параметров программы, исходя из динамики рынка.

Сегодня приобрести автомобиль в кредит на льготных условиях могут работники сферы образования, медицинской сферы, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью, пишет РИА Новости.