Telegram заблокировал канал "ВЧК-ОГПУ"* за доксинг и вымогательство

Telegram заблокировал канал "ВЧК-ОГПУ"*. Канал больше не открывается, вместо него появляется сообщение о том, что "канал недоступен из-за доксинга и вымогательства". До удаления у канала было около 350 тыс. подписчиков.

В 2024 году Минюст России внес "ВЧК-ОГПУ"* в реестр иноагентов. Авторы канала утверждали, что власти РФ пытались через суд добиться его удаления из Telegram.

В апреле 2025 года канал неожиданно исчез. Тогда в нем насчитывалось более 1 млн подписчиков. В резервном аккаунте администрация канала заявила, что основной аккаунт был удален администрацией мессенджера по требованию властей. В Telegram заявили, что не имеют отношения к блокировке: "Канал был удален его владельцем, возможно, в результате неавторизованного доступа".

Доксинг – публикация персональных данных человека в сети без его согласия

*канал внесен в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ