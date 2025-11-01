Wildberries заморозил размер комиссии по всем моделям продаж

С 1 ноября Wildberries заморозил размер комиссии по всем моделям продаж.

"Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие шесть месяцев с 1 ноября 2025 г.", - приводит пресс-служба объединённой компании Wildberries & Russ позицию руководства маркетплейса.

В октябре стало известно, что пункты выдачи заказов Wildberries разрешено открывать в частных домах. Начался приём заявок. Пункт выдачи может появиться в любом частном доме в населённых пунктах, деревнях и посёлках с населением не более 5 тыс. жителей. При этом следует учесть, что жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). В выбранном партнёром помещении главное, чтобы было место для хранения и выдачи заказов. Кроме того, понадобятся стол для выдачи заказов, одна камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.