В суде по делу Аллаярова допросили главреда Ura.ru Диану Козлову

В субботу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки за получение оперативных сводок МВД.

Предполагаемый получатель взятки - дядя Аллаярова экс-полицейский Андрей Карпов - на заседание не пришел, так как его адвокат был занят в другом процессе, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Заседание началось с допроса главреда Ura.ru Дианы Козловой. Она рассказала, что Аллаяров контролировал деятельность других сотрудников редакции - Сергея Бодрова и Анны Салымской. С ее слов, об источниках Аллаярова ей неизвестно. По словам Козловой, криминальные события издание освещало, только если они имели общественный резонанс, а основной упор в своей работе СМИ делало на политику.

Диана Козлова категорически отрицает, что издание покупало оперативные сводки, так как в этом "нет необходимости".

"Источники сами хотят с нами работать", - заявила главред.

После состоялся допрос корреспондента Анны Салымской. Она рассказала, что Денис Аллаяров никогда не сообщал ей о своих источниках. Иногда она использовала информацию от Аллаярова для написания новостей на сайт Ura.ru. С ее слов, Карпов ей не знаком. Салымская не стала отрицать, что в некоторых файлах, полученных от Аллаярова, содержались персональные данные, но при написании новостей она их не использовала.

При этом редактор никогда не давал ей указаний, что и как публиковать, они лишь советовались. Салымская также отметила: Аллаяров заверял ее, что вся информация, которую он передает, абсолютно законна. В покупку сводок у полиции журналист не верит.

Отвечая на вопросы судьи, Анна Салымская рассказала, что данные поступали ей от Аллаярова в виде текстовых файлов. В них содержалась информация о различных происшествиях в Екатеринбурге. Журналист хранила их на рабочем компьютере и использовала для подготовки новостей.

"Бывало, что я открывала эти файлы спустя время и понимала, что эта информация уже есть в других СМИ. Откуда они брали эти сведения, мне неизвестно, вероятно, у них также был доступ к этим файлам", - предположила Салымская, после чего ее допрос был завершен.

На следующем заседании допрос свидетелей продолжится. Оно отложено до 14 ноября. Было объявлено, что Карпов на нем присутствовать также не сможет.

По словам адвоката Михаила Толмачева, на следующем судебном заседании должны допросить свидетелей Сергея Бодрова, Евгения Ревнисова и Артема Сизикова. Все они также приглашены стороной обвинения.

"Хотелось бы отметить, что допрошенные сегодня свидетели пояснили, что на информации, которая передавалась, в том числе так называемые сводки, не содержалось каких-либо грифов "секретно", отметок "информация ограниченного доступа", "только для служебного использования" либо иных отметок, свидетельствующих о незаконности использования данной информации. Соответственно, журналисты распоряжались и использовали, если использовали, эту информацию, на законных основаниях, в связи с чем полагаем, что каких-либо нарушений действующего законодательства в их действиях не усматривается. Относительно фактов взаимоотношения между Аллаяровым и Карповым свидетели пояснить ничего не смогли, поскольку не располагают такой информацией", - рассказал Толмачев.

Он также добавил, что без сведений, указывающих на то, что информация в полученном документе может быть представлена только ограниченному кругу лиц, понять его секретность самостоятельно невозможно. Это и является основным вопросом, который стал "камнем преткновения" в этом уголовном деле. К его словам присоединилась и второй адвокат Анастасия Харисанова.

"Можно отметить, что свидетели сегодня сообщили, что для информационного агентства Ura.ru не свойственно покупать информацию от источников. Агентство категорически против такой политики. Более того, для них криминальные новости особо не интересны, поскольку информационное агентство освещает повестку на федеральном уровне - это, можно сказать, их кредо. Поэтому версия следствия в данной части также кажется сомнительной: покупка информации от источников, тем более от родного дяди. Далее уже будем слушать стальных свидетелей", - сказала Харисанова.

Сторона защиты будет представлять свои доказательства после того, как будут исследованы доказательства со стороны обвинения.

Напомним, Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. По версии следствия, деньги передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою работу.

Недавно уголовные дела Аллаярова и Карпова поступили на рассмотрение в Верх-Исетский суд. 23 октября по делу журналиста состоялось первое заседание, на котором ему продлили арест сразу на полгода.

На этой неделе процесс продолжился. В суде было озвучено, что в общей сложности Денис Аллаяров перевел дяде-полицейскому 120 тысяч рублей, за это редактору на электронную почту стали поступать оперативные сводки со служебной информацией. Сам журналист заявил, что никаких денег он Карпову не переводил.

Напомним, что Карпов сейчас находится под домашним арестом. Дело теперь уже бывшего силовика о получении взятки начнут рассматривать в этом же суде в ноябре.