В суде по делу Аллаярова допросили главреда Ura.ru Диану Козлову

01 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В суде по делу Аллаярова допросили главреда Ura.ru Диану Козлову

В субботу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки за получение оперативных сводок МВД.

Предполагаемый получатель взятки - дядя Аллаярова экс-полицейский Андрей Карпов - на заседание не пришел, так как его адвокат был занят в другом процессе, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Заседание началось с допроса главреда Ura.ru Дианы Козловой. Она рассказала, что Аллаяров контролировал деятельность других сотрудников редакции - Сергея Бодрова и Анны Салымской. С ее слов, об источниках Аллаярова ей неизвестно. По словам Козловой, криминальные события издание освещало, только если они имели общественный резонанс, а основной упор в своей работе СМИ делало на политику.

Диана Козлова в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Диана Козлова категорически отрицает, что издание покупало оперативные сводки, так как в этом "нет необходимости".

"Источники сами хотят с нами работать", - заявила главред.

После состоялся допрос корреспондента Анны Салымской. Она рассказала, что Денис Аллаяров никогда не сообщал ей о своих источниках. Иногда она использовала информацию от Аллаярова для написания новостей на сайт Ura.ru. С ее слов, Карпов ей не знаком. Салымская не стала отрицать, что в некоторых файлах, полученных от Аллаярова, содержались персональные данные, но при написании новостей она их не использовала.

При этом редактор никогда не давал ей указаний, что и как публиковать, они лишь советовались. Салымская также отметила: Аллаяров заверял ее, что вся информация, которую он передает, абсолютно законна. В покупку сводок у полиции журналист не верит.

Денис Аллаяров в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Отвечая на вопросы судьи, Анна Салымская рассказала, что данные поступали ей от Аллаярова в виде текстовых файлов. В них содержалась информация о различных происшествиях в Екатеринбурге. Журналист хранила их на рабочем компьютере и использовала для подготовки новостей.

"Бывало, что я открывала эти файлы спустя время и понимала, что эта информация уже есть в других СМИ. Откуда они брали эти сведения, мне неизвестно, вероятно, у них также был доступ к этим файлам", - предположила Салымская, после чего ее допрос был завершен.

На следующем заседании допрос свидетелей продолжится. Оно отложено до 14 ноября. Было объявлено, что Карпов на нем присутствовать также не сможет.

По словам адвоката Михаила Толмачева, на следующем судебном заседании должны допросить свидетелей Сергея Бодрова, Евгения Ревнисова и Артема Сизикова. Все они также приглашены стороной обвинения.

"Хотелось бы отметить, что допрошенные сегодня свидетели пояснили, что на информации, которая передавалась, в том числе так называемые сводки, не содержалось каких-либо грифов "секретно", отметок "информация ограниченного доступа", "только для служебного использования" либо иных отметок, свидетельствующих о незаконности использования данной информации. Соответственно, журналисты распоряжались и использовали, если использовали, эту информацию, на законных основаниях, в связи с чем полагаем, что каких-либо нарушений действующего законодательства в их действиях не усматривается. Относительно фактов взаимоотношения между Аллаяровым и Карповым свидетели пояснить ничего не смогли, поскольку не располагают такой информацией", - рассказал Толмачев.

Он также добавил, что без сведений, указывающих на то, что информация в полученном документе может быть представлена только ограниченному кругу лиц, понять его секретность самостоятельно невозможно. Это и является основным вопросом, который стал "камнем преткновения" в этом уголовном деле. К его словам присоединилась и второй адвокат Анастасия Харисанова.

"Можно отметить, что свидетели сегодня сообщили, что для информационного агентства Ura.ru не свойственно покупать информацию от источников. Агентство категорически против такой политики. Более того, для них криминальные новости особо не интересны, поскольку информационное агентство освещает повестку на федеральном уровне - это, можно сказать, их кредо. Поэтому версия следствия в данной части также кажется сомнительной: покупка информации от источников, тем более от родного дяди. Далее уже будем слушать стальных свидетелей", - сказала Харисанова.

Сторона защиты будет представлять свои доказательства после того, как будут исследованы доказательства со стороны обвинения.

Напомним, Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. По версии следствия, деньги передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою работу.

Недавно уголовные дела Аллаярова и Карпова поступили на рассмотрение в Верх-Исетский суд. 23 октября по делу журналиста состоялось первое заседание, на котором ему продлили арест сразу на полгода.

Суд по делу Дениса Аллаярова(2025)|Фото: Накануне.RU

На этой неделе процесс продолжился. В суде было озвучено, что в общей сложности Денис Аллаяров перевел дяде-полицейскому 120 тысяч рублей, за это редактору на электронную почту стали поступать оперативные сводки со служебной информацией. Сам журналист заявил, что никаких денег он Карпову не переводил.

Напомним, что Карпов сейчас находится под домашним арестом. Дело теперь уже бывшего силовика о получении взятки начнут рассматривать в этом же суде в ноябре.

Теги: Аллаяров, Карпов, Козлова, редактор, взятка, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.10.2025 10:15 Мск На следующее заседание по делу Аллаярова вызвали главного редактора Ura.ru
Ранее 27.10.2025 09:47 Мск Экс-полицейскому Карпову продлили домашний арест по делу свердловского редактора Ura.ru
Ранее 23.10.2025 14:26 Мск Уральскому редактору Ura.ru продлили арест на полгода
Ранее 17.10.2025 10:35 Мск Дело уральского редактора Ura.RU Аллаярова рассмотрят на следующей неделе
Ранее 16.10.2025 09:29 Мск Свердловский редактор Ura.ru продолжит находиться в СИЗО
Ранее 15.10.2025 13:29 Мск Дела свердловского редактора Ura.ru и его дяди – экс-полицейского поступили в суд
Ранее 29.09.2025 15:09 Мск Дядю уральского редактора Ura.ru оставили под домашним арестом
Ранее 29.09.2025 12:08 Мск Уральского редактора Ura.ru Аллаярова оставили в СИЗО
Ранее 02.09.2025 10:21 Мск Сумма взятки в деле редактора Ura.ru выросла до 120 тысяч рублей
Ранее 15.08.2025 09:26 Мск Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО до октября
Ранее 31.07.2025 15:20 Мск Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО еще на два месяца
Ранее 23.07.2025 12:01 Мск Регионального редактора уральского издания Ura.ru отпустили после допроса
Ранее 23.07.2025 09:31 Мск В Екатеринбурге задержан региональный редактор Ura.ru, его ждет допрос
Ранее 14.07.2025 15:45 Мск Силовики провели обыски у руководителя IT-отдела уральского агентства Ura.ru
Ранее 26.06.2025 10:38 Мск Суд прекратил апелляционное производство по делу дяди редактора Ura.ru Карпова
Ранее 25.06.2025 11:29 Мск Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО
Ранее 16.06.2025 11:47 Мск Адвокат: В материалах следствия отсутствует факт передачи денег редактором Ura.ru своему дяде-полицейскому
Ранее 15.06.2025 11:13 Мск Свердловский омбудсмен встретилась с арестованным редактором Ura.ru
Ранее 09.06.2025 15:03 Мск Дело Ura.ru: в Екатеринбурге обжалованы аресты редактора и экс-силовика
Ранее 06.06.2025 18:10 Мск Свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали
Ранее 06.06.2025 13:10 Мск За главредом Ura.ru приехали сотрудники ФСБ
Ранее 06.06.2025 12:23 Мск Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу Ura.ru
Ранее 06.06.2025 08:49 Мск Главный редактор Ura.ru рассказала о некорректном поведении силовиков при обыске офиса в Екатеринбурге
Ранее 06.06.2025 08:37 Мск Свердловскому редактору Ura.ru Аллаярову может грозить арест
Ранее 05.06.2025 19:19 Мск На редактора Ura.ru Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки
Ранее 05.06.2025 14:38 Мск Адвокат: Уголовное дело возбуждено не на журналистов Ura.ru, а на полицейского
Ранее 05.06.2025 13:50 Мск Сотрудники Ura.ru просят о переводе после обысков в редакции в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:58 Мск В Союзе журналистов России осудили обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:25 Мск На компьютерах Ura.ru нашли доказательства покупки оперативных сводок у силовиков
Ранее 05.06.2025 10:21 Мск В Ura.ru заявили о задержании своего свердловского редактора
Ранее 05.06.2025 09:00 Мск В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию издания Ura.ru

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети