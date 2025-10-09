Киргизия временно запретит вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

В Киргизии введен временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление было подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым, сообщает правительство республики. Запрет вступает в силу со дня опубликования, однако сроков его действия не указано.

Согласно документу, нефть и нефтепродукты нельзя будет вывезти автомобильным и железнодорожным транспортом. Исключением станет мазут и печное топливо, производимые нефтеперерабатывающими заводами страны.

Касымалиев также провел совещание, где обсуждалось обеспечение внутреннего рынка страны нефтепродуктами, объемы их резервов, логистики, а также предотвращение дефицита на внутреннем рынке и недопустимость необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы. Профильные государственные органы будут обязаны взять на контроль формирование цен на ГСМ и создание достаточных резервов.