Перемирие в секторе Газа начнется в следующие сутки после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

В следующие 24 часа, после того как кабинет министров Израиля одобрит соглашение с ХАМАС, начнется перемирие в секторе Газа. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова представителя правительства страны Шоша Бедросяна.

"В течение 24 часов после встречи кабинета министров начнется перемирие в секторе Газа", - заявил Бедросян.

В то же время, в следующие 72 часа в Израиле будут обязаны освободить палестинских заключенных, а в ХАМАС - израильских заложников. Затем армия обороны Израиля отведет подразделения на согласованные линии развертывания.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в письменном заявлении, касающемся заложников, удерживаемых ХАМАС, заявил: "С Божьей помощью мы вернем их всех домой". Он сообщил, что созовет заседание своего правительства в четверг для одобрения соглашения.

ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении войны, заявив, что соглашение включает вывод израильских войск из анклава и обмен заложниками. Однако группировка призвала Трампа и страны-гаранты обеспечить полное соблюдение Израилем режима прекращения огня.

Текущий военный конфликт продолжается уже два года. 7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили масштабный теракт в приграничном районе Израиля. Тогда было убито около 1200 человек, еще 251 человек стал заложником. Предполагается, что к этому моменту в живых остались 20 из них. Израиль добивается их возвращения. ХАМАС заявляет, что с момента наступления Израиля на сектор Газа погибло более 67 тыс. человек, большая часть анклава разрушена.