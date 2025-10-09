09 Октября 2025
Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Развитие пренатальной диагностики позволило сократить детскую смертность в Костромской области в два раза

Ведущая медицинская организация по пренатальной диагностике в Костромской области - центр охраны здоровья семьи и репродукции. Здесь в подразделении родильного дома для будущих мам со всего региона создана возможность полного бесплатного обследования. Это позволяет определить возможные риски, чтобы как можно раньше начать лечение. Первый скрининг медики проводят уже на сроке 11-13 недель.

«Грамотные врачи, хорошее отношение, никаких очередей. Доктор все подробно рассказал, как обстоят дела. И фотографию дал с собой», - рассказала костромичка Анна Кузнецова.

(2025)|Фото: adm44.ru

Особое внимание врачи уделяют многоплодным беременностям. Екатерина из Кологрива прибыла на обследование вместе с супругом. Добрались без проблем, так как дороги по региону теперь качественные - рассказали губернатору супруги.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников вместе с будущими родителями послушал, как бьются маленькие сердца малышей. Врачи считают, что велика вероятность, что двойняшки будут однополыми.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Двойня - это прекрасно. Мы с сестрой тоже двойняшки. Вам доброго, хорошего разрешения. Доктору - здоровья, чтобы сил на все хватало», - отметил губернатор Сергей Ситников.

Охват беременных жительниц Костромской области скрининговыми исследованиями ежегодно растет, на данный момент проводится уже более 6 тысяч обследований. Комплекс мероприятий в первом триместре беременности включает биохимический анализ крови на маркеры хромосомных аномалий и комплексную оценку здоровья мамы, пояснила главврач роддома Анна Федоренко. Исследование проводится в специальной медико-генетической лаборатории.

(2025)|Фото: adm44.ru

«У нас есть необходимое оборудование. Анализатор проводит биохимию основных показателей. После результаты вместе с результатами УЗИ загружаются в специальную программу, которая рассчитывает возможные риски. Это позволяет своевременно профилактировать осложнения и снизить инвалидизацию деток», - пояснила биолог Юлия Замбржицкая.

(2025)|Фото: adm44.ru

Один из видимых результатов комплексной работы по сопровождению беременных - снижение младенческой смертности. За последние 10 лет этот показатель сократился практически в два раза. На сегодня младенческая смертность в Костромской области на одном из самых низких уровней по стране.

С 2023 года областной центр охраны здоровья семьи и репродукции является координатором проведения расширенного неонатального скрининга в регионе, здесь проводят обследования всех новорожденных на наследственные заболевания.

«У детей в родильных домах берется кровь из пяточки на 36 наследственных заболеваний и направляется сюда. Раннее выявление заболевания позволяет своевременно, еще до появления симптоматики, начать лечение, - отметила главврач роддома Анна Федоренко.

Отдельное направление работы в центре охраны здоровья семьи - обследование супружеских пар, страдающих бесплодием, маршрутизация которых определна приказом департамента здравоохранения.

Об этом Сергею Ситникову сообщила акушер-гинеколог Людмила Краснобаева, которая уже 44 года посвятила своей профессии. Более 20 лет врач трудится в центре.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Я искренне радуюсь, когда все получается. Есть пары, которые очень длительное время ходили ко мне на прием, а теперь присылают фотографии своих детей», - поделилась впечатлениями Людмила Краснобаева.

После завершения строительства нового роддома туда переедет и медицинский центр. И служба родовспоможения будет полностью аккумулирована в одной локации. Напомним, этот важный для региона проект поддержал Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Сергеем Ситниковым.

Теги: сергей ситников, роддом, скрининг беременных, наследственные заболевания, центр охраны здоровья семьи


