Возле Сургута завершают строительство второго моста через Обь

Рядом с Сургутом завершили строительство второго мостового перехода через реку Обь. Об этом в эфире телерадиокомпании "Югра" рассказал замгубернатора Азат Ислаев. По его словам, осталось доделать небольшой участок дороги, а само открытие моста запланировано на последние числа октября - начало ноября.

"Объект в высокой степени готовности: остался небольшой участок дороги. Мостовой переход сам готов. Заканчивается переустройство продуктопровода и над ним в ближайшие пару недель, наверное, закончится строительство дорожного полотна. Где-то к концу октября - в ноябре у нас объект будет полностью готов: на год раньше запланированных сроком мы его вводим, наверное одна из самых больших побед в условиях экономического давления, санкций, сложной логистики", - пояснил Ислаев.

Напомним, что работы над строительством в июле 2022 года запустила организация "Мостострой-11". Согласно контракту, мост возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые входят в состав транспортных коридоров Арктика – Азия и Северный широтный коридор. Стоимость объекта составила свыше 60 млрд рублей.