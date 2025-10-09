Произведенную в Кирове спецтехнику представили на площадке Петербургского международного газового форума

На площадке Петербургского международного газового форума впервые были представлены две серийные усовершенствованные модификации передвижной мастерской КАМАЗ-62501. Машины предназначены для проведения аварийно-восстановительных, а также плановых ремонтных работ. Участие в разработке и изготовлении этой спецтехники участвовали и кировские производители.

Губернатор Кировской области Александр Соколов одним из первых осмотрел и оценил новую технику.

Важно, что спецавтомобили могут использоваться в условиях Крайнего Севера. Техника высокой проходимости сумеет добраться до самых отдаленных участков газопроводов. Такие машины будут востребованы подразделениями компании «Газпром». Разработки этой техники идут в рамках выполнения задач по достижению показателей нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

"Достижения наших предприятий широко используют в нефтегазовой отрасли: продукцию для нее производят «Кирскабель», «Кировский компрессор», «Страда», «Акмаш-Холдинг», «Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники». Именно наши инженеры-конструкторы разработали для «Газпрома» уникальную машину - передвижную мастерскую для аварийно-восстановительных работ на базе КАМАЗа. Специально для регионов Крайнего Севера. Производство уже встает в серию", - говорит губернатор Александр Соколов.

Мастерская КАМАЗ-62501, представленная на площадке форума, имеет два типа исполнения: «Универсальная» и «Сварочная». Различия состоят в разной комплектации.

Так, передвижная мастерская КАМАЗ-62501-5Н/Р5 «Универсальная» - это универсальный модуль в однообъёмном кузове, который разделен проходными перегородками на три функциональные зоны.

Зона водителя с эргономикой из флагманского новейшего камазовского семейства К5 имеет трансформируемое удобное спальное место. Пассажирский отсек обеспечивает возможность транспортировки бригады из четырёх человек, при этом он может трансформироваться в четыре комфортных спальных места. Также имеется кухонный модуль, оснащённый раковиной с системой подогрева и сбора использованной воды, газовой плитой с баллоном, микроволновкой и холодильником. Оснащение такой мастерской обеспечивает возможность автономного проживания и работы до трёх дней. Рабочий отсек оборудован унифицированной системой хранения с возможностью самостоятельного расширения функционала – установленный верстак подходит для выполнения любых задач.

Передвижная мастерская КАМАЗ-62501-5Н/Р5 «Сварочная» - это также универсальный модуль в однообъёмном кузове, разделенный на три глухие зоны. Здесь также имеется она водителя с эргономикой из флагманского камазовского семейства К5, дополнительно имеющая трансформируемое удобное спальное место. В этом же отсеке расположены сидячие места для безопасной перевозки бригады из четырёх человек. Средний кузовной отсек предназначен для установки в него дизель-генератора от 60 до 100 кВт для питания сварочных постов или другого оборудования. Стоит отметить, что в этом отсеке вместо дизель-генератора возможна установка насоса, парогенератора, дизельной электростанции и т.д. Рабочий отсек также оборудован унифицированной системой хранения с возможностью самостоятельного расширения функционала, установленный верстак подходит для выполнения любых задач.

Машины имеют колёсную формулу 4х4, общая масса составляет 16 тонн, габаритные размеры: 9709мм х 2550мм х 3672 мм. Автомобили оснащены газовым рядным шестицилиндровым двигателем экологического класса «Евро-5» и автоматической коробкой передач.