За три года Польша направила на помощь Украине около 30 миллиардов долларов

С 2022 по 2024 год Варшава направила на помощь Украине свыше 100 млрд золотых или порядка 30 млрд долларов. Соответствующие данные содержатся в докладе, подготовленном Советом сотрудничества с Украиной при премьер-министре Польши Дональде Туске.

Как передают польские СМИ со ссылкой на документ, Польша занимает третье место по этому показателю, уступая только Америке, направившей 79 млрд долларов и Германии, передавшей 38 млрд.

В этот же период, Польша предоставила украинским войскам 586 бронемашин, 137 артиллерийских систем, 318 танков, 10 вертолетов Ми-24 и 10 истребителей МиГ-29.