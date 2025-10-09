Пользователи Max смогут сделать себе цифровой ID для подтверждения возраста

Пользователи мессенджера Max смогут сделать себе цифровой ID с помощью водительских прав. С помощью такого ID можно будет подтвердить свой возраст, сообщила компания-разработчик VK.

Создать ID можно, выбрав соответствующую иконку в Max. Пользователь должен дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца, а затем выбрать подтверждение личности по водительским правам в "Госуслугах". После этого россиянину потребуется сделать селфи и получить подтверждение о готовности цифрового ID.

Также ID можно будет создать с помощью подтвержденной биометрии или загранпаспорта нового образца, передают "Ведомости".

Пока ID из Max можно использовать для покупки товаров 18+ в пяти московских магазинах "Вкусвилл". VK сообщает, что планирует расширить количество таких торговых точек.

В сентябре этого года сообщалось, что в "Госуслугах" теперь можно будет создать QR-код, который можно будет предъявлять вместо оригинала паспорта, в том числе для подтверждения возраста. При этом тот, кому QR-код предъявляется, не увидит никакой дополнительной информации, кроме запрашиваемой. То есть на "Госуслугах" уже есть функция, которая станет доступна пользователям Max.