В Подмосковье в доме на колесах сгорел ветеран СВО

Бывший начальник управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию администрации Смоленской области Олег Иванов сгорел в доме на колесах в Подмосковье. Тело 56-летнего ветерана СВО обнаружили в сгоревшем кемпере в Сергиевом Посаде – недалеко от местного центра реабилитации инвалидов.

По данным Telegram-канала "112", Иванов привез в центр очередную партию гуманитарной помощи и решил заночевать рядом после долгой дороги. Ночью кемпер внезапно вспыхнул и выгорел дотла.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, возможно, мужчина не потушил сигарету.