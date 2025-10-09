Депутаты Лысьвенского муниципального округа избрали нового главу

Депутаты Лысьвенского муниципального округа избрали нового главу. Им стал Александр Пермяков, сообщает Telegram-канал "На местах".

Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру единогласно.

С июня этого года он исполнял обязанности главы, сменив на этом посту Никиту Федосеева. Ранее работал заместителем главы, курировал функционально-целевой блок "Экономическое развитие" и "Развитие территорий".

К исполнению обязанностей в статусе главы он приступит 10 октября.