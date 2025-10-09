В Петербурге организаторы финансовой пирамиды присвоили себе 600 миллионов

В Санкт-Петербурге полицейские "накрыли" работу мошенников, которые за несколько лет обманули не менее 200 человек. Сумма ущерба составила 600 млн руб.

Организовал схему местный предприниматель. В семейный бизнес он привлёк своих сестру и племянника. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видом займов брали деньги у россиян, обещая высокий доход – до 25% годовых.

На деле никто не собирался выполнять никаких обязательств. Полученные деньги соучастники тратили на личные нужды и приобретение имущества. Началось расследование, сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.