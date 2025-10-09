Суд в ЮАР исполнит решение РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей

Суд в ЮАР принял решение исполнить постановление московского арбитражного суда о взыскании с компании Google десяти миллиардов рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

На все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны, будет наложен арест. Ордер уже передан шерифу для дальнейшего исполнения.

Ранее суд в Москве признал недействительными две сделки, заключенные компанией в 2021 году. Первая касалась перечисления 9,5 млрд рублей в адрес Google International LLC, а вторая — перечисления в бюджет России 500 млн рублей налогов на эти дивиденды. Соответствующие сделки проходили прямо накануне банкротства и были направлены на вывод активов.