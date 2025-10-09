ЕП принял резолюцию, призывающую сбивать российские военные самолеты в небе стран ЕС

Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Как пишет РИА Новости, это следует из результатов голосования.

Отмечается, что Европарламент "поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз".

Ранее НАТО и МИД Эстонии обвинили российские ВВС в нарушении воздушного пространства. В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России (в августе Эстония выслала из страны российского дипломата), чтобы вручить ноту протеста. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.

В конце сентября истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море из-за сообщений о БПЛА. Кроме того, Нидерланды, Литва и Норвегия заявили замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках. После этого из Европы следовали безосновательные заявления о причастности России к данным инцидентам.