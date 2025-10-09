09 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге подростки мешали движению трамвая: водитель обратился в полицию

В столице Урала произошло очередное нападение подростков на трамвай. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.
Читайте также:

По данным канала, сегодня около 14 часов на остановке "Сухоложская" двое подростков препятствовали движению трамвая. Водитель сообщил об инциденте в ОП-12.

Накануне.RU обратилось за комментарием в управление МВД по Екатеринбургу.

"Информация об инциденте была зарегистрирована в отделе полиции №12 около 14.00. После чего представители Гортранса сообщили, что подростки покинули трамвай и движение было восстановлено. Сотрудники ПДН проверяют данную информацию и устанавливают личности нарушителей", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водители трамваев могут отказаться работать на маршрутах, курсирующих по микрорайонам Солнечный, Керамика и Вторчермет. Причиной стали подростки, снимающие видео для Telegram-каналов, предлагающих плату за треш-контент. Из-за этого школьники стали нападать на людей, залезать на крышу вагонов или во вторую кабину водителя.

После этого от мэрии Екатеринбурга в городское УМВД поступило предупреждение об исключении опасных участков из трамвайного маршрута, если проблема не будет решена.

