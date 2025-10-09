Путин — Алиеву: Ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили борт AZAL, а взорвались рядом

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Душанбе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым высказался о крушении самолёта авиакомпании AZAL.

По словам Путина, две ракеты, выпущенные системой противовоздушной обороны России, не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. Незадолго до этого экипажу лайнера предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, однако он принял решение вернуться в Баку.

Самолёт был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами, сказал Путин. Причины авиакатастрофы связаны с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Москва, как заверил президент РФ, сделает всё необходимое в части компенсаций, даст объективную оценку и объявит истинные причины крушения самолёта, пишет РИА Новости.

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился 25 декабря 2024 г. в Казахстане. На борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три – Киргизии, 32 человека выжили.

Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявлял, что самолёт получил повреждения "вследствие обстрела с земли", уточняя, что борт не был сбит специально над территорией России.