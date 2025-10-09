Набиуллина: Есть пространство для снижения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что ключевая ставка вновь может быть снижена.

"Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки остаётся. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября", - приводит РИА Новости слова Нибиуллиной, сказанные на полях форума Finopolis 2025.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18 до 17%. Как ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Центральный Банк России имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, для снижения ставки. Министерство финансов России при подготовке бюджета на 2026 г. ориентируется на базовый сценарий Центробанка РФ и исходит из ключевой ставки 12–13% в предстоящем году.