Блогера Александру Митрошину просят признать банкротом

Налоговая служба просит признать блогера Александру Митрошину банкротом. Ее долг перед государством оценили в 211 млн руб., передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Митрошину обвиняют в отмывании денег, полученных незаконным путем. Следствие продолжается: в апреле девушку оставили под домашним арестом по просьбе следователя, он сообщил, что проверяются новые эпизоды с возможным участием Митрошиной.

Митрошина была задержана в Сочи в начале марта. Ей вменили легализацию (отмывание) денег, приобретенных преступным путем. Блогер отправлена под домашний арест.

По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Она якобы легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве.

Митрошина является популярным блогером. Она продавала курсы по раскрутке блогов.