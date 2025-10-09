Зацеперов предложили признать экстремистами

Уполномоченная по правам детей в Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять зацепинг к экстремизму.

Омбудсмен заявила, что зацепинг с начала года привел к 28 происшествиям и 11 погибшим детям, которым было от 11 до 17 лет.

"Даже когда [дети] видят, что их товарищи погибают, сильно травмируются и остаются инвалидами, даже это их не останавливает. Они все равно лезут на электричку. Надо, наверное, обратиться к родителям, чтобы они следили за детьми. Ну и надо таких детей ставить на учет, давать по возможности им какую-то альтернативу", - заявила Мишонова.

Она добавила: "Считаю, что зацеппинг пора приравнять к экстремистскому движению". Омбудсмен не пояснила, к кому в этой ситуации будут применяться жесткие "экстремистские" статьи со сроками заключения даже на десятки лет – к детям или к родителям. И главное поможет ли это.

Накануне в Подмосковье нашли школьница-зацепера, упавшего с поезда и три дня пролежавшего в траве. Мальчик упал, предположительно, с электрички "Ласточка" в овраг. Его товарищи сочли его мертвым, оставили в траве и убежали.

А в Екатеринбурге власти вынуждены были задуматься об изменении трамвайных маршрутов в отдаленных частях города – водители просто отказываются ездить туда из-за постоянного террора со стороны малолетних хулиганов-зацеперов, которые громят трамваи и швыряют камни в вагоновожатых.