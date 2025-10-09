На Урале сборщик клюквы загадочно погиб на озере Тумба: версия СК

На Среднем Урале при загадочных обстоятельствах погиб сборщик клюквы. Сейчас в ситуации разбираются полиция и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось 8 октября на акватории озера Тумба в Тавдинском городском округе. Там было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения. Предварительно установлено, что накануне уралец собирал клюкву на болотистой местности в районе данного озера.

Затем он погрузил мешки с ягодами на лодку и направился к противоположному берегу, чтобы уехать домой. Однако по неустановленной пока причине примерно на середине водоема мужчина выпал из лодки и получил травмы работающим винтом лодочного мотора.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сообщение о загадочном исчезновении на озере поступило в территориальный отдел полиции от других ягодников, которые в тот же день собирали клюкву поблизости.

"Они сообщили, что их компаньон, в одиночку переправлявшийся на лодке через озеро, внезапно пропал. При этом лодка, в которой он был, стояла недвижимой на водной глади. Прибывшие на место сыщики уголовного розыска на другом плавсредстве приблизились к лодке и стали ее осматривать. Тогда-то ими и был обнаружен погибший, который, зацепившись за винт, был настолько погружен в воду, что его не было видно со стороны. Оперативники во взаимодействии с сотрудниками МЧС доставили лодку и тело мужчины к берегу, после чего сообщили о произошедшем нашим коллегам из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.

Как полагают в СК, травмы от винта не позволили сборщику клюквы выбраться из воды, и свердловчанин погиб, предварительно, в результате утопления. Однако точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.