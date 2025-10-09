На банкноте в 500 рублей может появиться Эльбрус или Грозный-сити – они лидеры голосования

В голосовании за новый дизайн 500-рублевой купюры наметился крутой поворот.

Если по поводу лицевой стороны особой конкуренции нет – с большим отрывом лидирует Елизаветинская галерея в Пятигорске (на эту сторону попадает символ из Пятигорска – столицы Северо-Кавказского округа), то за оборотную неожиданно развернулась борьба.

Поначалу борьбу ничто не предвещало: с первого дня в голосовании за символ Северного Кавказа с огромным отрывом лидировала самая высокая вершина Европы – гора Эльбрус. Мало других объектов, которые бы имели за пределами округа (и даже пределами страны) такую славу и популярность.

Однако к 9 дню голосования очень резко на пятки Эльбрусу начал наступать Грозный-сити – комплекс высоток в столице Чечни.

И сегодня же с призывом голосовать за Грозный-сити в Telegram и соцсетях выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Друзья! Во Всероссийском голосовании за символы, которые украсят новую 500-рублёвую банкноту, город Грозный уверенно держится среди лидеров, уступая чуть больше 20 тысяч голосов. До завершения этапа остаётся немного, и сейчас особенно важно поддержать столицу Чеченской Республики — символ её современного развития, силы и возрождения", - заявил Кадыров.

Ранее в ЦБ заявили: "Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они будут располагаться на банкноте с учетом защитных элементов. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России".