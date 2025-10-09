Уральский оператор "Мотив" отказался от компенсации абонентам за отключение интернета из-за БПЛА

Абонентам уральского сотового оператора "Мотив", которые накануне столкнулись с массовым отключением мобильного интернета, не стоит рассчитывать на какую-либо компенсацию за его отсутствие.

В среду, 8 октября, подключенные к "Мотиву" жители Екатеринбурга стали жаловаться на отсутствие интернета в своих телефонах – с утра он работал как обычно, но затем внезапно исчез. Сайт самого оператора был недоступен. Позже в "Мотиве" заявили, что причиной ограничения стала угроза беспилотной опасности, а они лишь выполняли предписание. Доступ был восстановлен только к вечеру.

Сегодня в компании дали понять, что никакой компенсации своим абонентам они предоставлять не намерены. Об этом Накануне.RU сообщил житель Екатеринбурга, много лет пользующийся услугами "Мотива". Он обратился в компанию с вопросом о компенсации, поскольку интернета не было целый день.

"Мне ответили следующее: "Так как затруднения со связью возникают по независящим от оператора связи причинам, перерасчет не предусмотрен". Только принесли извинения и на этом все", - рассказал уралец.

Он также добавил, что накануне вечером, уже после того, как интернет был включен, "Мотив" прислал ему СМС… об ограничении доступа в Сеть в связи с угрозой атаки БПЛА.

"Благодарим за понимание", - говорится в сообщении оператора.

Ранее сообщалось, что угроза атаки БПЛА на Средний Урал была ликвидирована силами Минобороны.