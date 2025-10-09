В Новосибирске из-за непогоды отменяются и задерживаются несколько рейсов

Снегопад стал причиной отмены нескольких рейсов в новосибирском аэропорту Толмачево. Несколько самолетов также ушли на запасные аэродромы.

Так, S7 сообщает об оперативной корректировке расписания, "в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов".

"Рейсы S7 5325 (Новосибирск-Барнаул), 5341 и 5345 (Новосибирск-Омск), 5321 (Новосибирск-Томск) и 5337 (Новосибирск-Красноярск) отменены наряду с обратными рейсами по данным направлениям. Рейсы S7 5224 (Чита-Новосибирск) и 5262 (Якутск-Новосибирск) совершили посадку на запасном аэродроме в Барнауле. На данный момент первый рейс уже перелетел в Толмачево, второй рейс также вылетел в Новосибирск", - сообщили в пресс-службе перевозчика.