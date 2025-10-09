09 Октября 2025
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой проинспектировал стройку новых КОС, стоимостью более 2,5 млрд рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в Фёдоровском строят новые канализационно-очистные сооружения. Руководитель муниципалитета посетил строительную площадку будущих КОС.

Стоимость объекта – без малого 2,5 млрд руб. Чуть больше половины этих денег – 1,3 млрд руб. – федеральный займ "Фонда развития территорий". Еще 782,8 млн руб. выделены из окружного бюджета и 285,6 млн – из казны Сургутского района.

"Готовый объект будет включать в себя здание очистных сооружений, площадку для хранения осадка после очистки сточных вод, цех по его обезвоживанию, инженерные сети, КПП. Мощность сооружений составит семь тысяч кубометров в сутки", - уточнил Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время посещения места строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) в Фёдоровском(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Этих объемов должно хватить и с учётом дальнейшего территориального развития Федоровского. Старые очистные с этой задачей не справлялись: первая очередь объекта была введена ещё в 1987 году, вторая – спустя десять лет.

"Технологическое оборудование устарело, и было принято решение о строительстве новых КОС", - пояснил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Подрядчик, ООО "Энергострой", уже демонтировал часть действовавшего коммунального объекта и вывез более 300 т металлолома, также устроены временные дороги. Сейчас там забивают и испытывают сваи. Окончание строительства ожидается в 2027 г., до этого момента в работе будет вторая очередь старых КОС, написал Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.

Площадка канализационно-очистных сооружений (КОС) в Фёдоровском(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Площадка канализационно-очистных сооружений (КОС) в Фёдоровском(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

