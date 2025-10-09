ТМК расширит сортамент выпускаемых труб благодаря модернизации на ВТЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) ввела в промышленную эксплуатацию на Волжском трубном заводе (ВТЗ) комплекс оборудования для производства непрерывнолитой заготовки (НЛЗ), в том числе из нержавеющих и коррозионностойких марок стали аустенитного и мартенситного классов. Реализация проекта даст ВТЗ возможность расширить сортамент производимой продукции, сообщает пресс-служба ТМК.

В ходе модернизации в электросталеплавильном цехе ВТЗ ввели в эксплуатацию установку вакуум-кислородного рафинирования и модернизировали машину непрерывного литья заготовок №2 (МНЛЗ-2).

Новая установка позволяет удалять из расплавленной стали избыточный углерод за счет использования технологии вакуум-кислородного рафинирования, что способствует улучшению качества металла. В ходе модернизации МНЛЗ-2 была оборудована дополнительным контуром электромагнитного перемешивания металла, системами водовоздушного охлаждения и индивидуального управления гидравлической системой правильно-тянущих клетей. Кроме того, установку оснастили устройством автоматической подачи шлакообразующих смесей, что способствует улучшению качества заготовки.

Разработку конструкторской документации для модернизации МНЛЗ-2 выполнил Инжиниринговый центр Государственного научного центра ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина".