Государство будет платить в ФОМС за неработающих россиян по 15 тысяч рублей

В будущем году бюджет фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) рассчитан с учётом платежей регионов, перечисляющих взносы в фонд за неработающее население из расчёта 15 тыс. руб. в год на человека. На фоне этого недавно от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко прозвучало предложение переложить уплату на самих неработающих россиян – в размере 45 тыс. руб. (столько сейчас в среднем платят за своих сотрудников работодатели).

При этом, по прогнозу, в общей сложности сумма платежей в фонд ОМС за неработающих граждан России в 2026-ом составит 1,251 трлн руб., что на 6% больше, чем в 2024-ом. Всего бюджет ФОМС в 2026 г. составит 4,7 трлн руб. при расходах в 4,8 трлн руб., пишет "Ъ".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что все неработающие без уважительной причины россияне должны платить за себя страховые взносы в ФОМС. Об этом она заявила на парламентских слушаниях, посвященных бюджету России на 2026 г.

"Среди неработающих граждан много людей трудоспособного возраста, которые могли бы работать и платить страховые взносы. Они не платят за страховку ОМС. Нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанные в Конституции. Но надо разгрузить региональные бюджеты от этой дополнительной нагрузки", – заявила Матвиенко.

Она считает, что в таком решении нет никакого нарушения Конституции.

"Получается, что работающие люди содержат огромное количество неработающих. Любой здоровый человек может заплатить 45 тыс. руб. в год за страховку. Это небольшие, не колоссальные средства", – резюмировала Матвиенко.

В настоящее время государство не платит напрямую "за неработающих россиян" в Фонд обязательного медицинского страхования в виде фиксированной суммы за каждого человека в год. Размер подушевого норматива ежегодно утверждается Правительством РФ и сильно различается по регионам. Условно же можно сказать, что в 2024 году государство "платило" за неработающего россиянина в систему здравоохранения в среднем около 17 тыс. 813 рублей в год, а за ребенка — около 18 тыс. 620 рублей в год.