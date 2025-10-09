Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

09 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика За рубежом
Фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

Израиль и ХАМАС в Египте подписали соглашение о прекращении огня. Это первая часть так называемого мирного плана Трампа по сектору Газа. Всего в плане Трампа 20 пунктов.

Переговоры в Египте являются непрямыми – посредниками выступают арабские страны и США, передает Reuters.

Отмечается, что пока речи о подписании всего плана Трампа не идет, некоторые его пункты, возможно, останутся нереализованными.

"Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана", — заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, и Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру", - добавил президент США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в письменном заявлении, касающемся заложников, удерживаемых ХАМАС, заявил: "С Божьей помощью мы вернем их всех домой". Он сообщил, что созовет заседание своего правительства в четверг для одобрения соглашения.

ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении войны, заявив, что соглашение включает вывод израильских войск из анклава и обмен заложниками. Однако группировка призвала Трампа и страны-гаранты обеспечить полное соблюдение Израилем режима прекращения огня.

Текущий военный конфликт продолжается уже два года. 7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили масштабный теракт в приграничном районе Израиля. Тогда было убито около 1200 человек, еще 251 человек стал заложником. Предполагается, что к этому моменту в живых остались 20 из них. Израиль добивается их возвращения. ХАМАС заявляет, что с момента наступления Израиля на сектор Газа погибло более 67 тыс. человек, большая часть анклава разрушена.

