Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

Израиль и ХАМАС в Египте подписали соглашение о прекращении огня. Это первая часть так называемого мирного плана Трампа по сектору Газа. Всего в плане Трампа 20 пунктов.

Переговоры в Египте являются непрямыми – посредниками выступают арабские страны и США, передает Reuters.

Отмечается, что пока речи о подписании всего плана Трампа не идет, некоторые его пункты, возможно, останутся нереализованными.

"Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана", — заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, и Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру", - добавил президент США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в письменном заявлении, касающемся заложников, удерживаемых ХАМАС, заявил: "С Божьей помощью мы вернем их всех домой". Он сообщил, что созовет заседание своего правительства в четверг для одобрения соглашения.

ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении войны, заявив, что соглашение включает вывод израильских войск из анклава и обмен заложниками. Однако группировка призвала Трампа и страны-гаранты обеспечить полное соблюдение Израилем режима прекращения огня.

Текущий военный конфликт продолжается уже два года. 7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили масштабный теракт в приграничном районе Израиля. Тогда было убито около 1200 человек, еще 251 человек стал заложником. Предполагается, что к этому моменту в живых остались 20 из них. Израиль добивается их возвращения. ХАМАС заявляет, что с момента наступления Израиля на сектор Газа погибло более 67 тыс. человек, большая часть анклава разрушена.