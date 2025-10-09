09 Октября 2025
Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине признали, что молодежь не хочет воевать даже за деньги

После разрешения украинцам до 22 лет уезжать за границу желающих воевать против России стало еще меньше. Об этом заявил начальник отделения рекрутинга 28-й бригады ВСУ Денис Швыдкой. Он констатирует, что подписывающих рекламируемый "молодежный контракт" с ВСУ стало совсем мало.
Он рассчитывает, что уехавшие вскоре вернутся на Украину и вступят в армию Зеленского, потому что тем, кто воюет, будто бы "все нравится". При этом желающих воевать и так было минимальное количество. Так, в апреле замглавы офиса Зеленского Павел Палиса признал, что за два месяца контракт подписали всего "до 500 человек". Сколько именно, он не уточнил. И даже сам признал, что интересующихся много, а вот подписывающих - мало. После этого никаких цифр не называлось. Западные СМИ писали о том, что фактически эта затея провалилась.

На днях депутат Рады Роман Костенко заявил, что украинцы, пришедшие в ВСУ по "молодежному контракту", "могут отвоевать год и уехать за границу, если выживут". Именно это привлекало - возможность уехать за границу. Теперь же, когда границу открыли для парней до 22 лет, это потеряло смысл. Он призывает проявить "свидомость" и не покидать Украину.

Ранее в Раде заявили, что "молодежный контракт" - это обман. Депутат Юрий Камельчук сказал, что условия таковы, что многим платить вообще не придется, так как они просто не выживут.

