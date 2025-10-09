За лето кикшеринги заблокировали аккаунты 11 тысяч свердловчан

Этим летом в Свердловской области провели 187 рейдов по выявлению нарушителей на средствах индивидуальной мобильности. Тысячи аккаунтов были заблокированы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, к ответственности привлекли более 30 тысяч человек. Кикшеринги заблокировали аккаунты 11 тысяч свердловчан, не соблюдавших правила дорожного движения.

По данным руководителя отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Галины Кравченко, за 9 месяцев 2025 года в регионе произошло 133 ДТП с участием СИМ, 217 аварий при участии велосипедистов и 576 – с мототранспортом. В ГАИ отмечают, что их количество значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В Екатеринбурге работают три кикшеринговые компании, общее количество предоставляемых ими прокатных самокатов – около 16 тысяч. С этими фирмами подписаны соглашения, определены зоны запрета и ограничения скорости движения. Мы анализируем статистику и регулярно вводим новые правила на участках с повышенной аварийностью", - рассказал замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Сергей Яскевич.

Напомним, недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело после очередного наезда самоката на ребенка в Екатеринбурге.