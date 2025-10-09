Пенсионерам могут предоставить право на налоговый вычет

Российским пенсионерам могут предоставить право на налоговый вычет с процентов по банковским депозитам.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму и направлен на отзыв в кабмин РФ. Его автор - глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, инициатива исходила от самих пенсионеров. "Если у них один вид дохода — пенсия, то у них не удерживается НДФЛ, поэтому воспользоваться механизмом налогового вычета, если они не работают, они не могут. Но, получая доход от вкладов в банке, они могли бы платить этот налог и иметь право на социальный налоговый вычет", - заявил депутат.

В пояснительной записке сказано, что до 1 января 2025 года, у пожилых людей было право на такой вычет, однако в результате изменений в налоговом законодательстве и пересмотра состава налоговых баз по НДФЛ это право отменили.

В результате социально значимые и социально уязвимые категории россиян, не располагающие иными доходами, кроме процентов по вкладам, оказываются дискриминированы в отношении получающих доходы, относящиеся к так называемой основной налоговой базе.

Законопроектом предлагается предоставить таким категориям налогоплательщиков возможность воспользоваться налоговыми вычетами и вычетом на долгосрочные сбережения при определении суммы налога по банковским процентам, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме заявили, что службам такси необходимо ввести льготные тарифы и скидки для российских пенсионеров, которые будут действительны при предъявлении удостоверения.