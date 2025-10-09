Европа стала лидером по спросу на недвижимость среди россиян

По итогам трех кварталов текущего года спрос на недвижимость граждан России сместился на европейские страны, преимущественно Шенгенской зоны.

Как заявили в агентстве зарубежной недвижимости Intermark Global, данная ситуация наблюдается впервые с 2022 года. По словам экспертов, доля покупок жилья в Европе с января по сентябрь 2025 года составила 41%, это на 11 п.п. выше аналогичного показателя 2024 года.

У россиян растет интерес к сделкам с целью получения ВНЖ — 54% сделок в 2025 году против 48% в прошлом.

На втором месте находятся страны Юго-Восточной Азии с долей 32%, замыкает тройку Ближний Восток (17%). Турция остается на четвертом месте с показателем в 6%.

При этом покупатели стали более избирательными, смещая интерес в сторону качественных локаций и более дорогих проектов, о чем свидетельствует и рост среднего чека сделки на 27%, сообщают "Известия".