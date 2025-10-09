Доля коротких депозитов достигла рекордного уровня

В России доля краткосрочных банковских депозитов сроком до 180 дней достигла рекордного уровня — почти 30%.

Таковы данные Центробанка РФ. Этот показатель в полтора раза превышает уровень начала 2025 года. По словам экспертов, данная структура депозитов создает риски для экономики, ограничивая возможности финансирования долгосрочных проектов.

Доля коротких вкладов у крупнейших банков заметно выше среднерыночной. В "Совкомбанке" они занимают около 75% депозитного портфеля, в ВТБ — 55%, в банке "Дом.РФ" — 44%, в "Новикомбанке" - 41%, а в "Почта Банке" — 33%.

По данным регулятора, ставки по данным депозитам существенно выше, чем по долгосрочным, так как рынок ожидает скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В результате россияне предпочитают размещать средства на короткий срок, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что россияне могут вывести с депозитов 10 трлн рублей при резком снижении ключевой ставки.