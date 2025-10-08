Бориса Гребенщикова* будут судить за отсутствие "плашки" иноагента в видео на YouTube

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит административное дело Бориса Гребенщикова*, инициированное Роскомнадзором – ведомство написало письмо в суд еще 19 августа 2025 года.

Рассматривать дело будет Куйбышевский районный суд города.

Гребенщикову* вменяют ч.4 ст.19.34 КоАП РФ – нарушение законодательства об иноагентах.

"Из материалов дела следует, что Гребенщиков распространил материал в социальной сети "YouTube" без указания на то, что этот материал произведен или распространен иностранным агентом Гребенщиковым, либо касается деятельности иностранного агента. Все вышеуказанное подтверждается сведениями из письма Роскомнадзора от 19 августа 2025 года", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Там же добавили, что Борис Гребенщиков "вменяемое не признает".

*внесен в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ