08 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Raiffeisen Bank требует от властей ЕС снять санкции с компании, принадлежавшей Дерипаске

Европейский союз должен снять санкции с компании Rasperia, которой сейчас принадлежит 24% акций австрийского строительного концерна Strabag. Тогда этот пакет акций может перейти Raiffeisen Bank International (RBI), считает глава банковской группы Иоханн Штробль.

Под санкциями Rasperia находится, потому что европейские власти считают компанию связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской, который, в свою очередь, находится под санкциями из-за СВО. До 2019 года Дерипаска был контролирующим акционером Rasperia был Олег Дерипаска, полностью из состава акционеров он вышел лишь весной 2024 года. Но, видимо, власти ЕС продолжают считать, что связь между компанией и миллиардером остается.

По данным Bloomberg, руководство ЕС рассматривает возможность отмены санкций по просьбе Австрии. Решение представляется справедливым, поскольку ранее российский суд взыскал с "Райффайзен банка" – российской "дочки" RBI – 2,1 млрд евро в качестве компенсации Rasperia. Компания в такую сумму оценила ущерб от срыва сделки по продаже пакета акций Strabag. А RBI не смог купить этот пакет из-за отсутствия разрешения властей – российских и европейских.  

Несколько государств-членов ЕС выступили против снятия санкций, поскольку это создало бы прецедент: банк, который продолжает работать в России, получил бы выгоду. Штробль указывает на то, что другие государства уже помогли их компаниям, понесшим ущерб из-за ухода из России после начала СВО, например, Carlsberg и Danone.

RBI испытывает двойное давление: европейские регуляторы требуют от банковской группы уйти из России, российские власти не одобряют продажу "дочки", поскольку "Райффайзен" остается единственным каналом для транзакций российских компаний в ЕС. Кроме того, от российского бизнеса австрийская группа получает самую большую прибыль.  

Теги: Raiffeisen Bank, санкции, олег дерипаска


