На Урале бывших полицейских обвиняют в получении взятки щебнем

В Североуральске начинается суд над двумя бывшими полицейскими. Их обвиняют в получении взятки щебнем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались экс-врио начальника регистрационно-экзаменационного отдела Геннадий Сафронов и бывший старший инспектор ДПС Александр Фишер.

"По данным следствия, полицейские создали преступную группу и требовали взятку с компании "Уральский щебень". В обмен на невыявление нарушений ПДД у водителей предприятия они потребовали партию щебня на сумму более 33 тысяч рублей. Кроме того, Сафронову инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения. Он обвиняется в хищении имущества у двух горнодобывающих компаний", - раскрыли в пресс-службе некоторые подробности дела.

Мера пресечения для обоих фигурантов продлена до 24 марта 2026 года. Они продолжат оставаться под домашним арестом, куда их отправили нынешним летом.

Следующее заседание по делу состоится 11 ноября. Как уточнили в суде, из органов внутренних дел оба уже уволены в связи с утратой доверия.