Взрывчатку для теракта, в котором погиб генерал Кириллов, доставили из Польши

Генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова взорвали СВУ, доставленным в Россию из Польши. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Следователями установлено, что преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.

Подозреваемые в организации и исполнении убийства — Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Всем четверым предъявлено обвинение по нескольким статьям, предусматривающим пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, Сафарян получал на свое имя все компоненты для изготовления взрывчатки — они шли ему из Польши с осени 2024 года, под видом бытовых предметов. Курбонов собрал СВУ и закрепил на самокате, а потом припарковал его у подъезда жертвы, дождался его выхода и привел в действие. Точиев и Падиев осуществляли логистику и пытались спрятать Курбонова от следствия.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.