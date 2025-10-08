У геймеров диагностировали групповое безумие

В Индии врачи описали случай группового бреда у людей, которые общались между собой исключительно онлайн.

Согласно материалам исследования, пациентами психиатров стали трое молодых мужчин, которые проживают в разных городах индийского штата Западная Бенгалия. На протяжении трёх лет они каждый день проводили вместе время в онлайн-играх, пока у всех не развился общий бред преследования.

В частности, они стали верить, что некие организации установили за ними слежку при помощи искусственного интеллекта (ИИ) с целью обнаружить уязвимые места и предсказывать их поведение и намерения, приводит РБК данные медицинского журнала Consortium Psychiatriсum.