Уральцу, "заминировавшему" суд и мэрию, добавили срок в колонии

Житель Красноуральска вновь осужден за ложные сообщения о минированиях. На этот раз ему увеличили срок в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 37-летний Павел. Он признан виновным в серии ложных сообщений об актах терроризма. Как установил суд, осенью 2024 года мужчина, периодически пребывая в пьяном состоянии, четыре раза звонил по номеру 112 и заявлял о якобы готовящихся взрывах в здании Красноуральского городского суда, администрации города и во дворе жилого дома.

Каждый раз на объекты выезжали оперативные группы полиции и МЧС. В итоге ни одно из сообщений не подтвердилось.

Сам уралец свою вину не признал. На момент нынешнего разбирательства он уже отбывал срок в колонии по аналогичному делу о "минировании" мэрии, рассмотренному Красноуральским городским судом в мае 2025 года. Тогда мужчина получил 4 года колонии.

С учетом предыдущего срока Павлу окончательно назначено 5 лет колонии строгого режима. С него взысканы материальные затраты на сумму более 6,5 тысяч рублей в пользу государства, а также процессуальные издержки.