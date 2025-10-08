Почти все страны ЕС поддержали отказ от российского газа и нефти с 2028 года

Послы стран Евросоюза согласовали план запрета импорта российских газа и нефти с 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что сейчас ведутся переговоры о технических изменениях в преддверии голосования совета ЕС 20 октября.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует ускорить поэтапный отказ от сжиженного природного газа России на фоне призывов американского президента Дональда Трампа активнее снижать торговлю энергоресурсами с Москвой.

Еврокомиссия рассматривает возможность включить в новый санкционный пакет положение об отказе от импорта всего российского СПГ раньше конца 2027 года — изначально установленного ЕС срока. Евросоюз также рассматривает еще одну опцию для ускорения отказа от импорта СПГ из РФ — через внесение поправки к плану RePowerEU, который предусматривает прекращение зависимости ЕС от российских энергоресурсов.