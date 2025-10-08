FT: Между ЕС и Бельгией нарастает напряженность из-за активов РФ

Между Бельгией и ЕС нарастает напряжение по поводу возможной конфискации замороженных российских активов. ЕС усиливает давление на Бельгию, которая держит 190 млрд евро, требуя направить их на "репарационный кредит" Украине. Об этом сообщает британская Financial Times.

Бельгия опасается, что ее сделают крайней, и требует разделить ответственность за последствия после окончательной кражи активов. Эта позиция вызывает раздражение у некоторых лидеров ЕС, которые хотели бы обойтись без обязательств со своей стороны и повесить все на Бельгию. Еврокомиссия заверяет, что если Россия начнет выплачивать репарации, то репарационный заем будет покрыт за счет национальных условных обязательств. Риски есть, но не такие, как это видят в Бельгии. Это не будет конфискация. К тому же решения судов за пределами ЕС не признаются ЕС. Так что можно спокойно воспользоваться этими деньгами.

Однако бельгийское правительство заявило, что нынешний план неудовлетворителен, Бельгию он не устраивает, и условные обязательства не покрывают рисков. Арест активов центрального банка третьей страны создаст очень опасный прецедент для всего ЕС, опасается премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

МИД РФ накануне заявил, что России есть чем ответить на изъятие активов в Европе. Это очередная попытка украсть чужое. Пусть в ЕС сто раз подумают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях сказал, что "это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность".