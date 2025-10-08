В ХМАО мэрии распространили памятки поведения при появлении беспилотников

В Югре в официальных Telegram-каналах администраций распространили памятки для жителей с рекомендациями по безопасности в случае атаки беспилотников, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация носит профилактический характер в связи с появлением сообщений о возможной активности беспилотных летательных аппаратов. Сведения были распространены властями Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска.

Так, горожанам напоминают, что при появлении беспилотника необходимо немедленно покинуть зону видимости, спрятаться в здании или под деревом. При резком снижении высоты, сбросе боеприпаса - отбежать в сторону, лечь на землю, за бордюр или в канаву и закрыть голову руками.

При падении дрона не следует его трогать - он может содержать яд или взрывчатку.

При этом власти просят сохранять спокойствие. Все службы работают в штатном режиме.

Сообщения о возможной активности беспилотников появились после того, как 6 октября беспилотники были обезврежены в соседней с Югрой Тюменской области.