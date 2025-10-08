Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube интервью с Григорьевым-Апполоновым

Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала "Осторожно: Собчак" интервью телеведущей с артистом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, также известным под псевдонимом Grey Wiese.

"Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки лгбт*-пропаганды. Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России. Приношу извинения и герою, и зрителям за это вынужденное удаление", - написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Указания на конкретные эпизоды, которые РКН счел пропагандой, Собчак не делает.

Сергей Григорьев-Апполонов, известный под псевдонимом Грей Визе, - немецкий певец, телеведущий, автор песен. Лидер группы AppolonovGang. Племянник солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова. Живет в Париже, не скрывает свою нетрадиционную ориентацию.

*ЛГБТ – российский суд признал международное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил на территории РФ