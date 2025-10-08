Нобелевскую премию по химии присудили за создание "сумочки Гермионы Грейнджер"

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии 2025 года в области химии. Награду разделили Сусуму Китагава (73 года, Япония), Ричард Робсон (88 лет, Великобритания) и Омар Яги (60 лет, США) – они разработали металлорганические каркасные структуры, тем самым предоставили химикам "новые возможности для решения некоторых проблем".

"Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания материалов с новыми функциями", — говорит Хайнер Линке, председатель группы по химии Нобелевского комитета.

Комитет поощрил лауреатов за создание молекулярных конструкций с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества.

"Эти конструкции, представляющие собой металлоорганические каркасы, могут использоваться для сбора воды из воздуха пустыни, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализирования химических реакций", — говорится в сообщении комитета.

Линке заявил, что лауреаты нашли способы создания совершенно новых материалов "с большими полостями" внутри, которые функционируют "как номера в отеле, так что молекулы-гости могут входить и выходить из одного и того же материала".

Он сказал, что эта химия действует подобно сумочке Гермионы Грейнджер из книг о Гарри Поттере, которая кажется маленькой снаружи, но большая внутри. "Она может хранить огромное количество газа в крошечном объеме", — объяснил Линке.

Премия предусматривает денежную выплату в размере 11 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).