08 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд оставил в силе штраф замдиректора "Ельцин-центра" за дискредитацию ВС РФ

Штраф заместителю исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмиле Телень за дискредитацию ВС РФ оставлен в силе. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Напомним, ей вменяли репост антивоенного сообщения со страницы Татьяны Юмашевой, дочери экс-президента России Бориса Ельцина, который Телень сделала 25 февраля 2022 года. В августе нынешнего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Людмилу Телень виновной по административной статье о дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 45 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, защитник Телень подал жалобу на это решение. Адвокат замдиректора "Ельцин-центра" просил об отмене постановления и прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава нарушения.

Однако облсуд, проверив материалы дела и изучив доводы жалобы, никаких оснований для отмены постановления не нашел. Как пояснили в инстанции, теперь оно вступило в законную силу.

Ранее 20.08.2025 16:19 Мск Заместителю директора "Ельцин-центра" назначили штраф за дискредитацию ВС РФ
Ранее 20.08.2025 15:01 Мск Заместителю директора "ЕЦ" вменили дискредитацию армии из-за репоста со страницы дочери Ельцина
Ранее 14.08.2025 14:51 Мск Замдиректора "Ельцин-центра" Людмилу Телень будут судить за дискредитацию ВС РФ

