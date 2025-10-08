Уиткофф не уедет из Египта, пока будет заключено соглашение между ХАМАС и Израилем

В египетский Шарм-эль-Шейх прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и экс-советник президента и зять Трампа Джаред Кушнер, они присоединятся к переговорам по соглашению между Израилем и ХАМАС и не покинут Египет, пока соглашение не будет достигнуто, пишет Axios.

Ожидается, что переговоры займут по меньшей мере несколько дней.

На прошлой неделе арабские СМИ сообщили, что ХАМАС, якобы, готов согласиться на так называемый план Трампа и передать всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников за один раз. При этом возвращение тел погибших заложников "займет некоторое время", но США "готовы проявить гибкость" в этом вопросе.