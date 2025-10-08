Губернатор Белгородской области не исключил "резкое ухудшение" ситуации с подачей тепла

На территориях школ в Белгородской области могут разместить пункты обогрева в случае резкого снижения температуры и отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В своем телеграм-канале он написал, что "может быть ситуация резкого ухудшения", когда "и губернатору, и каждому учителю, и каждому министру и другим ответственным лицам независимо от места их работы придется и в пункты временного обогрева прийти, и снег убирать".

При этом он добавил, что "на сегодняшний день таких задач нет".

Напомним, 5 октября Белгородская область подверглась атаке ВСУ, из-за чего начались перебои с электроснабжением. Также сообщалось, что в некоторых районах Белгорода начались перебои с водоснабжением.